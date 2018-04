Nossa Caixa libera R$ 4 bi para bancos de montadoras O governador de São Paulo, José Serra, anunciou hoje, ao lado do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que o banco estadual Nossa Caixa vai liberar R$ 4 bilhões para cerca de 15 financeiras de montadoras, a fim de que os recursos sejam destinados à compra financiada de veículos pelos consumidores. De acordo com o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Jackson Schneider, o crédito é essencial para o setor automotivo, dado que 70% das vendas aos clientes são realizadas a prazo. "Esses recursos são essenciais para a retomada das vendas desse segmento importante da economia e poderão ser concedidos às financeiras imediatamente", afirmou Serra, em solenidade no Palácio dos Bandeirantes.