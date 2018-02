Nossa Caixa lucra R$ 289,9 milhões no primeiro semestre O Banco Nossa Caixa apresentou, no primeiro semestre de 2006, um aumento de 6,3% no lucro líquido, comparado ao mesmo período de 2005, revelando um lucro de R$ 289,9 milhões, equivalente a um retorno sobre o patrimônio líquido médio de 24,9% em termos anualizados. Ao longo do primeiro semestre de 2005, o banco realizou uma série de ajustes em seu balanço no processo de preparação para a abertura de capital, que elevaram o lucro líquido do período em R$ 106,9 milhões. Em bases recorrentes, sem considerar os itens extraordinários, o resultado do primeiro semestre de 2005 foi de R$ 272,6 milhões. O patrimônio líquido no semestre atingiu R$ 2,5 bilhões, com crescimento de 19%, comparativamente aos R$ 2,1 bilhões verificados no mesmo período de 2005. Ao final de junho de 2006, o Banco Central aprovou a alteração do capital social do Banco Nossa Caixa de R$ 788,6 milhões para R$ 2 bilhões. Ativos Os ativos totais somaram, no primeiro semestre, R$ 37,4 bilhões, evolução de 23,8% em relação aos R$ 30,2 bilhões registrados em igual período de 2005. O destaque em termos de crescimento ficou por conta das operações de crédito, que fecharam o semestre em R$ 6,8 bilhões, 21,4% acima dos R$ 5,6 bilhões registrados no mesmo período do ano anterior. As receitas de operações de crédito evoluíram significativamente no primeiro semestre e atingiram R$ 1,3 bilhão, com crescimento de aproximadamente 27% em comparação com o primeiro semestre de 2005. As receitas de prestação de serviços da Nossa Caixa somaram R$ 391,9 milhões no semestre, com crescimento de 35,9% em comparação aos R$ 289,1 milhões registrados no mesmo período do ano passado. As operações de crédito atingiram no primeiro semestre deste ano R$ 6,8 bilhões, crescimento de 21,4% sobre os R$ 5,6 bilhões, em igual período do ano passado.