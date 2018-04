Nossa Caixa: montadoras terão crédito de até 18 meses A linha de crédito de R$ 4 bilhões da Nossa Caixa para bancos e financeiras das montadoras, anunciada nesta tarde, terá operações com prazo de até 18 meses. Os recursos terão como garantia, para o banco estadual, os recebíveis dos empréstimos para a compra de veículos originados pelas instituições financeiras das fabricantes de carros. Segundo comunicado da Nossa Caixa, as taxas de juros serão definidas no ato de cada negociação e estarão em linha com as praticadas pelo mercado. Os financiamentos oferecidos pela Nossa Caixa serão tomados direta e individualmente pelos bancos e financeiras ligados às montadoras, por meio de depósitos interfinanceiros (DI).