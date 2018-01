Nossa Caixa muda presidência em 1º de janeiro O banco estadual Nossa Caixa passará por uma mudança significativa na composição de sua liderança a partir de 1º de janeiro, quando também haverá troca no governo do Estado de São Paulo. A presidência da instituição será assumida por Jorge Luiz Ávila da Silva, no lugar de Carlos Eduardo da Silva Monteiro. O conselho de administração tomou essa decisão em reunião extraordinária, realizada hoje pela manhã. Silva Monteiro sairá ainda da formação desse colegiado, junto com Fernando Carvalho Braga. Por fim, haverá alteração na presidência do conselho. Luiz Tacca Júnior deixará o posto para o atual vice-presidente do colegiado, Nelson Gomes Teixeira. As informações estão na ata da reunião nesta sexta, encaminhada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).