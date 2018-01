Nossa Caixa oferece vagas para estágio A Nossa Caixa é uma das empresas parceiras do Programa Jovem Cidadão: Meu Primeiro Trabalho, do Governo do Estado de São Paulo e está oferecendo 60 vagas para estágio, na Capital e Grande São Paulo. A iniciativa tem o objetivo de oferecer ao jovem estudante a possibilidade de ingressar no mercado de trabalho e estimular os estudos até o ensino médio (antigo 2º grau). O Programa prevê a criação de 270 mil estágios em três anos. Dessa forma, a empresa poderá descobrir novos talentos, formar mão-de-obra futura e colaborar com a inserção do jovem no mercado de trabalho. O estudante terá a oportunidade de conhecer o mercado de trabalho. Isso vai facilitar a sua escolha profissional e poderá contribuir temporariamente para a renda familiar. Confira os requisitos para obter o benefício: - Ter entre 16 e 21 anos; - Estar cursando a 2.ª ou 3.ª série do nível médio (segundo grau), nas instituições de ensino público estadual; - não estar trabalhando com registro em carteira de trabalho. O estágio terá duração de seis meses, com carga horária diária de 4 horas, para um aprendizado prático ao longo de cinco dias por semana. O valor mínimo de cada bolsa-estágio será de R$ 130,00, sendo que R$ 65,00 serão subsidiados pelo Governo do Estado e os outros R$ 65,00 serão pagos pela empresa parceira. Além disso, o estudante terá seguro de vida e de acidentes pessoais e vale-transporte. Os interessados em estagiar deverão se inscrever na própria escola, onde cursam o segundo grau. Outra alternativa é a Internet (veja link abaixo). O governo do Estado faz uma pré-seleção dos candidatos, encaminhando-os às empresas que oferecem vagas.