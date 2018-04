Nossa Caixa: PT vai votar contra Sem nenhuma pretensão de barrar o projeto da venda da Nossa Caixa ao Banco do Brasil, o PT decidiu que votará contra a operação na Assembléia Legislativa. Contrariando o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que o negócio é bom "para povo brasileiro", a sigla dirá que o Estado erra ao abrir mão do banco. "Nós consolidamos uma posição que sempre tivemos, de que esta venda não é boa para São Paulo", disse o líder do PT na Assembléia, deputado estadual Roberto Felício (PT). Ele reconheceu que a decisão, tomada na quarta-feira, contraria Lula. Mas disse que se trata de o partido ser coerente com a posição que sempre teve em relação às privatizações. Discursos à parte, o PT está ciente de que sofrerá uma derrota esmagadora. Reservadamente, membros da sigla admitem que a posição possivelmente seria diferente se o partido tivesse mais força. Hoje, o PT tem 20 votos na Assembléia. A sigla aposta que terá o apoio de dois deputados do PSOL e do deputado Major Olímpio (PV). Mas o governo tem nada menos do que cerca de 70 votos garantidos. "Vamos votar contra, mas sabemos que seremos inevitavelmente derrotados", admitiu Felício.