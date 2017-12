Nossa Caixa quer conquistar clientes Banespa Para conquistar o "filão" das contas bancárias dos funcionários públicos no Banespa, a Nossa Caixa está lançando um pacote de vantagens para aqueles que preferirem mudar de instituição. Hoje, 866.442 servidores estaduais têm conta no Banespa. O Banco Santander, controlador da instituição, afirma que, por enquanto, não há nenhuma medida para incentivar a permanência dessas contas no banco. Entre os benefícios criados pela Nossa Caixa, está a transferência de dívidas assumidas até 30 de novembro, com desconto de 5% no saldo devedor, caso não ultrapasse R$ 500,00. Existe ainda a opção de financiar esse valor em 12 a 36 parcelas, com taxa de juro prefixada. As prestações poderão ser debitadas na conta corrente. Outras vantagens estão no limite do cheque especial - que será mantido no valor anterior ou ampliado - e no reembolso integral da CPMF em caso de aplicações financeiras. O banco oferece ainda isenção da tarifa nos primeiros seis meses para quem optar pela modalidade Classic, do Programa Nossa Caixa de Serviços, e limite de crédito pré-aprovado para usuários do Cred Shop.