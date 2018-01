Nossa Caixa reduz juro de 60 linhas de crédito A Nossa Caixa anunciou hoje uma redução nas taxas de juros de 60 linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. É a sexta redução nas taxas promovida pela instituição desde junho passado. De acordo com a Nossa Caixa, a taxa mensal do cheque especial cairá de 8,20% para 7,95%. Os juros do crédito especial sem desconto em folha até 12 meses serão reduzidos de 4,30% para 4,10% ao mês. A taxa do desconto de duplicata para pequenas empresas será cortada de 2,70% para 2,50% ao mês. E o cheque especial para funcionário público terá redução de juros de 6,55% para 6,50% ao mês.