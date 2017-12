Nossa Caixa reduz juros do cheque especial e crédito pessoal A Nossa Caixa decidiu reduzir, a partir da quinta-feira, dia 10 de julho, a taxa de juros do cheque especial de 8,85% ao mês para 8,75%. A taxa anterior já era a mais baixa do mercado segundo o Procon-SP, que pesquisa mensalmente as taxas de crédito pessoal e de cheque especial de 13 instituições financeiras. Outra linha de forte procura também teve sua taxa reduzida, o Créd Fácil, concedido até o limite de R$ 2.000 contra a apresentação de cheques pré-datados para quem não é cliente da Nossa Caixa. Os juros passaram de 7,45% para 6,95% ao mês. O presidente da Nossa Caixa, Valdery Albuquerque, afirma que a decisão de reduzir juros se deve à tendência de queda da Selic, a taxa básica de juros da economia, que está em 26% ao ano.