Nossa Caixa reduz juros do crédito O presidente da Nossa Caixa, Valdery Albuquerque, disse hoje que a taxa de juros para o crédito pessoal será reduzida de 4,75% ao mês para 4,65% ainda esta semana. Também haverá queda nos juros de financiamento para bens de consumo e para funcionários públicos. O detalhamento da queda será feito nesta quinta-feira. Albuquerque disse que a redução ocorre porque a Nossa Caixa pretende ampliar as operações de crédito e atrair novos clientes para substituir a rentabilidade dos títulos públicos. Ele afirmou que as pesquisas mensais do Procon-SP este ano mostram que a instituição possui as menores taxas no crédito pessoal e no cheque especial.