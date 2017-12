Nossa Caixa reduz juros em 15 linhas de crédito A Nossa Caixa, banco do governo paulista, anunciou hoje a redução dos juros em 15 linhas de crédito para pessoas físicas e jurídicas. A taxa do crédito pessoal, por exemplo, com prazo de até 12 meses, está sendo reduzido de 4,75% para 4,65% ao mês. Já a linha de descontos de cheques para pessoas jurídicas foi reduzida de 3,40% para 3,30% ao mês. As novas taxas valem a partir desta sexta-feira. O presidente da Nossa Caixa, Valdery Albuquerque, informou que o objetivo é ampliar o número de clientes, aumentar as operações de crédito e diminuir a dependência da rentabilidade dos títulos públicos. Ele garantiu que não houve interferência política do governador Geraldo Alckmin. "A decisão de reduzir o spread e os juros no crédito foi técnica e não para induzir um movimento concorrencial no mercado financeiro", disse. Albuquerque disse que a medida é uma antecipação ao cenário de expectativa de queda nas taxas de juros básicos da economia. Ele afirmou que a instituição tem apenas 10% das receitas de operações de crédito e que o restante é da rentabilidade de títulos públicos. De acordo com ele, a inadimplência na carteira de crédito da instituição é bem menor em comparação à média do sistema financeiro, pois se trabalha muito com débitos em folha de pagamento, com servidores públicos e crédito pulverizado em micro e pequenas empresas. A participação do Banco Nossa Caixa no mercado de crédito é de 2,3%.