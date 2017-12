Nossa Caixa reduz linhas de crédito A Nossa Caixa Nosso Banco reduziu ontem as taxas de suas linhas de crédito para pessoa física. No cheque especial, os juros caíram de 6,95% e 7,95%, respectivamente, para 5,8% e 7 7%. A taxa mínima do crédito pessoal prefixado (de 2 a 24 meses) foi reduzida de 3,66% para 3,6%. No financiamento de veículos (de 2 a 24 meses), os juros caíram de 2,16% para 2,15%. As linhas de crédito destinadas a pessoas jurídicas também foram reduzidas.