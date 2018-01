Nossa Caixa reduz taxas em 37 linhas de crédito A Nossa Caixa anunciou hoje a redução nas taxas de juros incidentes sobre 37 linhas de crédito oferecidas pela instituição. Entre as modalidades de crédito contempladas com a redução está a utilização do limite do cheque especial, cuja taxa de juros caiu 0,20 ponto porcentual, de 8,40% ao mês para 8,20%, informou o presidente da instituição Valdery Albuquerque. Para as operações de crédito pessoal e prazo de 12 meses, a taxa de juros caiu de 4,35% para 4,30% ao mês. A Nossa Caixa reduziu ainda as taxas de juros para o desconto de cheques e duplicatas para pequenas empresas, de 2,80% para 2,70%. O cheque especial para funcionários públicos teve sua taxa reduzida em 0,10 ponto porcentual, de 6,65% para 6,55% ao mês. Os novos juros entrarão em vigor a partir do próximo dia 25, quinta-feira. "Todos os nossos principais públicos foram contemplados com o corte de juros", afirma o diretor de Finanças da instituição, Rubens Sardenberg. Esta é quinta vez que a Nossa Caixa reduz suas taxas de juros desde junho.