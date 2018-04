Nossa Caixa reverte prejuízo e tem lucro de R$ 69,8 mi no 3º tri

O Banco Nossa Caixa teve lucro líquido de R$ 69,8 milhões no terceiro trimestre de 2008, contra prejuízo líquido de R$ 67,9 milhões em igual período do ano passado. O resultado bruto da intermediação financeira de julho a setembro totalizou R$ 772 milhões, ante R$ 715 milhões um ano antes. Segundo o banco, continuam as tratativas entre o governo do Estado de São Paulo e o Banco do Brasil sobre a "possível incorporação da Nossa Caixa pelo BB". As negociações começaram em maio deste ano. Veja também: BC altera compulsório adicional e libera até R$40 bi aos bancos Banco do Brasil tem lucro de R$1,867 bi no 3o trimestre Lula quer Banco do Brasil de volta ao topo do ranking BB emitirá 2,93 mi de ações na incorporação do Banco do Piauí Serra diz que não tratou de venda da Nossa Caixa com Mantega O banco paulista também informou que não possui em seu portfólio operações em mercados futuros em opções e em renda variável, bem como operações com derivativos exóticos. O retorno anualizado sobre o patrimônio líquido médio, importante indicador da rentabilidade de um banco, ficou em 9% no terceiro trimestre. A carteira de crédito total apresentou expansão de 33% em 12 meses até setembro, para R$ 11,489 bilhões. Já o lucro líquido da instituição financeira de janeiro a setembro totalizou R$ 596 milhões, contra R$ 318 milhões nos primeiros nove meses de 2007.