Nossa Caixa tem linha de crédito para Dia das Mães Até o dia 14 de maio, o Banco Nossa Caixa oferecerá uma linha de crédito a clientes e não-clientes para o Dia das Mães: o Cred Fácil Especial, empréstimo de até R$ 2.000,00, com pagamento em 12 parcelas, sem a necessidade de avalista. A taxa de juros cobrada será de 3,95% ao mês, para correntistas, e 4,95% ao mês, para os não-correntistas, percentuais que poderão ser alterados sem aviso prévio. Se as 11 primeiras parcelas forem pagas em dia, a última prestação não precisará ser paga. Caso a quitação do empréstimo seja antecipada, não haverá isenção da última parcela. Os pagamentos são feitos através de cheques pré-datados ou débito em conta-corrente. Para mais informações, os consumidores podem se dirigir a uma das agência da Nossa Caixa ou acessar o site do banco (veja link abaixo).