Nossa Caixa terá ações no Novo Mercado O vice-presidente da Nossa Caixa Nosso Banco, Joaquim Elói de Toledo, anunciou que a instituição prepara-se para aumentar o capital e participar do Novo Mercado eletrônico da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa. Todas as ações da empresa são ordinárias (ON, com direito a voto) e segundo, o executivo, haverá a venda de parcelas das ações após a abertura de capital mas o controle acionário continuará sendo detido pelo governo do Estado. "Não haverá privatização da Nossa Caixa", garantiu Toledo. No ano passado, houve uma preparação para que a Nossa Caixa vendesse parcela de seu capital para sócios estratégicos com o objetivo de atuar em seguimentos como seguros. Após o lançamento do Novo Mercado pela Bovespa em dezembro, o governo achou mais conveniente procurar associar a abertura de capital a uma pulverização de parte de suas ações ordinárias no Novo Mercado. Outra empresa sob controle do governo que entrará no Novo Mercado é a Sabesp. Veja mais informações no link abaixo.