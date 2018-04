Nossa exportação ganhou em valor, diz Luiz Fernando Furlan O ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Luiz Fernando Furlan rechaçou a crítica de grande parte dos economistas do País, que afirmam que as exportações nacionais perderam mercados importantes na Europa e na Ásia, a partir do primeiro mandato do presidente Lula, passando a privilegiar países considerados menos relevantes, como os da África e da América Latina. Em entrevista ao Show Business, da Rede TV!, ele afirmou ser fato que as transações com os mercados mais tradicionais já corresponderam a mais de 50% das exportações e que esse número atualmente gira em torno de 40%. No entanto, a qualidade dessas negociações, para o ex-ministro, faz total diferença. "Nossas vendas para os países do Norte são de baixo valor agregado, como soja e derivados. O Brasil descobriu mercados que consomem seus automóveis, celulares, tornos mecânicos, alimentos e outros tantos produtos. O setor empresarial aderiu de forma vigorosa a essa iniciativa e não tem nada de errado nisso." Crescimento Questionado sobre a comparação entre as taxas de crescimento do PIB nacional registradas nos últimos anos com os demais países latino-americanos, Furlan disse que considera essa visão do crescimento limitada e citou Argentina, Uruguai e Venezuela para ilustrar seu raciocínio. "Estes países cresceram de 7% a 10% no ano passado, mas é preciso dizer que na crise (financeira, do início desta década) eles chegaram a perder 22% do seu PIB. O Brasil não perdeu PIB naquela crise, embora tenha passado por maus momentos. Eles estão voltando agora ao que tinham em 2000", disse. Perspectivas Furlan voltou a afirmar que o País vai melhorar, mas ressaltou que o caminho a percorrer é longo e requer mudanças estruturais para chegar aos seus objetivos. "É preciso reduzir a burocracia para abrir empresas, ampliar a infra-estrutura, diminuir a carga tributária, dinamizar o funcionamento dos órgãos públicos (sobretudo do Judiciário) etc. O que vejo de positivo é que tudo está na nossa mão, não dependemos de ninguém para crescer." Evolução O ex-ministro citou, como exemplo de avanço da sua gestão à frente do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o que considera uma mudança do comportamento do País nas negociações políticas e econômicas no cenário externo, passando a tomar posicionamentos de liderança frente a diversas questões, como por exemplo, na política para a geração de bioenergia. "Historicamente, o Brasil adotava uma postura como a do menino que sabe que vai levar bronca de sua professora. Mas passamos a protagonistas em várias áreas nas negociações externas e com pautas positivas", disse o ex-ministro. Encerrando, Furlan afirmou que essas mudanças vão também permear a cultura do próprio brasileiro, que ainda é, em sua opinião, um povo "extremamente autocrítico, que vê mais os aspectos negativos que os positivos do próprio País." Páscoa O Jornal das Dez, da Globo News, abriu com as comemorações pela passagem da Páscoa no Brasil e no mundo. O noticioso destacou também o domingo tranqüilo nos aeroportos brasileiros, contrapondo-se ao intenso tráfego de veículos registrado nas estradas de acesso às principais capitais e cidades do País. As primeiras eleições presidenciais no Timor Leste, realizadas nesta segunda-feira, 9, completaram as manchetes principais. Religiões no Brasil Pela terceira semana consecutiva, o Canal Livre, da Bandeirantes, seguiu debatendo as religiões no Brasil. Depois de ter recebido o teólogo Leonardo Boff e o arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, nas duas edições anteriores, o entrevistado desta vez foi o pastor Silas Malafaia, um dos dirigentes da Assembléia de Deus, a maior igreja pentecostal do País. Ele discorreu, entre outros temas, sobre a disputa pela preferência dos fiéis com a Igreja Católica e as demais religiões e falou ainda da expansão das diferentes correntes evangélicas no Brasil. O Em Questão, da TV Gazeta, reuniu o professor de Teologia da PUC/SP Jorge Cláudio Ribeiro, o bispo de São Miguel (São Paulo), dom Fernando Legal, e o secretário nacional da Pastoral do Migrante, Luiz Bassegio, para debater aspectos da visita do papa Bento XVI ao Brasil, em maio, e o papel da Igreja no cenário político nacional e internacional na atualidade. Giro Business O Giro Business, da TV Gazeta, entrevistou Christina Carvalho Pinto, presidente do Grupo Full Jazz de comunicação. A executiva citou as razões que levaram a empresa a crescer 65% em 2006, o que atribuiu ao que chamou de trabalho multidisciplinar do grupo (como franchising e cidadania) e às inovações desenvolvidas no atendimento aos clientes de diversos setores. Destacou também o lançamento da versão brasileira da plataforma multimídia Mercado Ético, no mês passado, do qual Christina é apresentadora dos programas de TV transmitidos pelo portal temático na Internet.