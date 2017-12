Análise: Nota brasileira está acima de onde deveria

Considerando a lógica dos ratings da Moody's, o rebaixamento temido já está atrasado. É o que mostra com nitidez interessante levantamento realizado pela LCA Consultores, sob coordenação de seu economista-chefe, Braulio Borges. Desde 2011, os principais indicadores macroeconômicos brasileiros, inclusive a crucial relação entre a dívida pública bruta e o tamanho do PIB, são bem piores do que o do conjunto de economias com grau Baa2, onde se encontra a nota brasileira, e mais condizentes com aquelas classificadas como Baa3, último degrau antes da perda do "grau de investimento" - um selo de bom pagador - e do ingresso no clube das economias problemáticas, cujos títulos são considerados como "grau especulativo".

Alguns dos indicadores brasileiros, sobretudo a partir do ano passado, estão mais próximos, na verdade, daqueles de economias classificadas como Ba1, degrau mais alto do "grau especulativo". Tal fato leva a concluir que, além do rebaixamento para a última fronteira do "grau de investimento", a nova classificação pode vir acompanhada de perspectiva negativa.

A provável revisão da nota brasileira pela Moody's, se confirmada, promoverá o alinhamento com a classificação da S&P, que já havia promovido o rebaixamento para o último degrau do "grau de investimento", e será questão de tempo para que a Fitch siga na mesma direção. Isso apenas configurará a formalização de uma situação de fato, já antecipada pelos investidores, com base nas curvas do CDS de 5 anos, papel financeiro que funciona como seguro de crédito e mede o prêmio de risco de títulos soberanos. Desde fins do ano passado, o CDS de 5 anos do Brasil está mais caro do que o da Turquia, que é "grau especulativo" para a S&P e está prestes a ser rebaixada pela Moody's.