Nota do Brasil vai melhorar com nome forte para o BC, diz banco dos EUA O banco norte-americano de investimentos Morgan Stanley manteve hoje a recomendação da dívida brasileira em "underperform" (peso abaixo da média) na revisão semanal de portfólio para mercados emergentes, mas alertou os clientes que vai reconsiderar essa posição e elevar a recomendação para os títulos brasileiros se o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, indicar um nome forte para a presidência do Banco Central. "A indicação de um presidente do Banco Central com experiência em assuntos monetários aumenta as chances de que as políticas para solucionar fraquezas nos fundamentos de crédito seriam reforçadas", afirmou o estrategista sênior para América Latina do banco, Jaime Valdivia. Se esse for o caso, segundo afirma o analista em nota distribuída aos clientes, espera-se que haja um aumento na meta de superávit primário em relação aos níveis orçamentários, como também uma postura mais firme em relação à inflação e o esforço renovado em relação às reformas, particularmente da Previdência Social, da independência do BC e da reforma tributária. "Nesse cenário mais construtivo, esperamos que os bônus globais do Brasil tenham um desempenho melhor que os C-Bonds. No entanto, esperamos que os bônus globais de longo prazo tenham uma performance inferior a outros ativos brasileiros", afirma. O estrategista sênior para América Latina do Morgan Stanley ressaltou que, mesmo com o anúncio da equipe do governo Lula e dos detalhes do programa econômico, ainda há o risco de ele ser executado e a recomendação de mercado do Morgan Staneley vai depender de o programa ser consistente com a expectativa. O analista espera que o novo presidente do Banco Central adote medidas nas seguintes direções: aumento do superávit primário geral e medidas para resolver a dívida do País; compromissos e ações para recuperar uma trajetória declinante da inflação; manutneção do regime cambial flutuante e regras claras para intervenção; manutenção dos métodos de ajustes de preços do setor público e respeito a contratos que definem um método de ajuste de tarifas. "Acreditamos que uma forte equipe econômica e a expectativa de uma melhora no ambiente em termos de políticas aliviará as pressões nos mercados financeiros, facilitando a rolagem de títulos e contratos de swap (troca) em dólares". Valdivia acredita que o mercado receberia bem um aumento na taxa Selic na próxima reunião do Copom. "Se o PT anunciar um presidente do Banco Central com pouca ou nenhuma experiência em assuntos monetários, o banco manterá recomendação ´underperform´ para a dívida brasileira e aguardará uma definição mais precisa das políticas econômicas do novo governo", afirmou. Na revisão anunciada hoje, o banco elevou a recomendação para títulos da Colômbia de market perform (peso na média) para outperform (peso acima da média)".