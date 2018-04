Nota Fiscal Paulista distribui R$ 12 mi em prêmios Uma consumidora de Taubaté, no interior de São Paulo, será premiada pelo governo do Estado com R$ 50 mil. Ela foi a vencedora do oitavo sorteio da Nota Fiscal Paulista, que oferece todos os meses prêmios em dinheiro a consumidores que informam seu CPF em compras realizadas no Estado e que acumulam no mês pelo menos R$ 100 em notas.