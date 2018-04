Notas falsas exigem atenção dos consumidores Vistoriar cada cédula de real que recebe virou rotina na vida do gerente de turismo Rômulo Pereira, de 52 anos, desde o dia que passou por uma situação constrangedora em um posto na Rua Colômbia, no Jardim Paulista. Uma das notas de R$ 50,00 que seriam usadas para pagar o combustível foi identificada como falsa pelo frentista. Ao ter o valor devolvido, Pereira olhou o dinheiro contra a luz. Ele parecia igual à outra nota, mas não era. Tratava-se de mais um caso de falsificação. O Estado de São Paulo concentra 40% das ocorrências do gênero, segundo o Banco Central. Mais de um milhão de notas falsas foram apreendidas no País nos últimos três anos. Do dinheiro apreendido pelo Banco Central, a cédula mais falsificada é a de R$ 10, com 55% dos casos. A de R$ 50 atinge de 35% a 45%. Os falsários também estão adulterando a de R$ 10, de polímero (plástico). Mesmo com toda a perícia dos criminosos, os técnicos do Departamento do Meio Circulante do BC afirmam que 60% das falsificações poderiam ser evitadas se o brasileiro procurasse a marca d´água olhando contra a luz. Isso pode ser muito útil não só para evitar constrangimentos, mas para não ter problemas com a polícia. Quem tenta comprar com cédula falsa, mesmo que de boa fé, corre o risco de passar até dois anos na cadeia, segundo o delegado Manoel Camassa, da Delegacia de Estelionatos. Ele orienta que a pessoa procure o Banco Central assim que desconfiar da veracidade da nota. "Infelizmente, no Brasil ninguém tem o costume de observar o dinheiro que recebe e carrega no bolso." Hoje, além de olhar bem as notas, Pereira prefere pagar suas contas com cartão de crédito quando viaja aos Estados Unidos, a passeio ou a trabalho. Lá, troca os traveller checks por notas de US$ 10 e US$ 20, para evitar a suspeita das lojas norte-americanas sobre os brasileiros. Treinamento Gerente regional do Meio Circulante do Banco Central, em São Paulo, Leon Alfonsin Valiengo diz que empresas, bancos e associações comerciais estão recebendo treinamento para reconhecer o dinheiro falso. Ele garante que o BC também está aberto para quem quer ver as cédulas e as moedas falsificadas e notar as diferenças. De acordo com Valiengo, muitos comerciantes dizem que as pessoas se ofendem quando as notas passam por exame mais rigoroso. Para evitar o grande número de falsificações, o BC está realizando uma campanha ampla, para atingir o público em geral. "Estamos distribuindo em quatro estações do metrô folhetos de bolso orientando como as pessoas devem examinar o dinheiro." Segundo o gerente, o banco ainda pretende montar quiosques em locais movimentados, onde técnicos possam dar esclarecimentos sobre as notas e as moedas. Valiengo diz que as pessoas devem conferir a marca d´água, a imagem latente, o registro coincidente e a textura áspera do papel. "A cédula de polímero (plástico) falsificada é grosseira e mesmo assim as pessoas acabam recebendo sem perceber." Perito O delegado Camassa é um estudioso do assunto. De uma família de numismatas, investiga há muitos anos os falsificadores de dinheiro. "Onde houver uma falha para ser explorada, é lá que os falsários atuam com suas impressoras, copiadoras de última geração, produtos químicos e tintas." Camassa declarou que, com a força do real, os falsários começaram a "lavar" as cédulas de R$ 1 para transformá-las em R$ 100. Descobertos, passaram a falsificar as de R$ 10. "Davam banho de anilina vermelha na nota falsa e tentavam envelhecer para suprir a ausência do papel moeda", explica o delegado. "Mas o falsário brasileiro não conseguiu atingir o estágio dos falsários alemães e quem conhece dinheiro não recebe o que é falsificado aqui." Dicas As notas não são trocadas pelo BC ou pelo governo. O banco apenas examina se são verdadeiras ou não. O dinheiro suspeito pode ser apresentado para exame diretamente ao BC ou por intermédio dos bancos. A falsificação é crime previsto pelo artigo 289 do Código Penal, com pena de 3 a 12 anos de prisão. Quem tentar passar uma cédula após saber que ela é falsa pode ser condenado de 6 meses a 2 anos de detenção. Caso receba nota suspeita em um caixa eletrônico, comunique o fato ao banco. Se necessário, registre a ocorrência em uma delegacia. Qualquer informação sobre falsificação de dinheiro deve ser encaminhada à Delegacia de Polícia Federal ou à Delegacia de Estelionatos da Polícia Civil mais próxima. Podem também ser feitas denúncias ao Departamento do Meio Circulante do Banco Central.