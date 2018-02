Notícia de corte de impostos nos EUA anima mercados da Ásia As bolsas asiáticas tiveram uma quarta-feira de recuperação parcial ante as perdas das últimas três semanas, graças em parte a uma notícia sobre corte de impostos Estados Unidos que amenizou os temores de uma recessão no principal destino das exportações do continente. Citando fontes familiares à questão, o Wall Street Journal reportou que o governo dos Estados Unidos estaria considerando opções como um abatimento tributário de 500 dólares ao consumidor e isenções tributárias para empresários. "Está ficando cada vez mais claro que a situação nos EUA não é boa, e isso traz expectativas sobre novas políticas", afirmou Hiroichi Nishi, gerente geral da divisão de equities da Nikko Cordial Securities. O índice MSCI, da Ásia Pacífico exceto Japão, subia 0,85 por cento, depois de atingir na véspera seu pior nível desde 21 de dezembro. O MSCI acumula perda de 2,2 por cento este ano, em meio a temores de uma desaceleração mais intensa que o previsto nos Estados Unidos por conta das condições do mercado global de crédito. Números na semana passada mostraram que a economia da Cingapura, bastante dependente das exportações, retraiu-se no quarto trimestre pela primeira vez desde 2003. O índice japonês Nikkei fechou em alta de 0,49 por cento, a 14.599 pontos. As exportadoras se recuperaram com a alta do dólar, que ajuda a elevar os preços das vendas do país para fora. Na Coréia do Sul a bolsa se valorizou em 1 por cento, a 1.844 pontos. Em Hong Kong as ações subiram 1,86 por cento, para 27.615 pontos. Em Cingapura, a alta foi de 0,19 por cento, a 3.344 pontos. Contudo, as ações de financeiras seguiram em queda por conta dos rumores sobre as condições ruins da norte-americana Countrywide, reacendendo os medos sobre um prolongamento da crise de hipotecas de risco nos Estaos Unidos.