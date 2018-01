Notícias positivas ? e o dólar cai de novo O dia começou com a confirmação de uma captação de US$ 200 milhões da Petrobras e o anúncio de um investimento estrangeiro direto (a compra da TCO pela BrasilCel, joint-venture entre Telefónica e Portugal Telecom. Essas duas notícias engrossam as perspectivas de entradas de recursos que mantêm o dólar em queda neste início de ano. Além disso, o assunto que ajudou a deixar o mercado tenso ontem - as declarações do presidente do STF Marco Aurélio Mello sobre a reforma da Previdência - foi amenizado por várias informações a respeito de decisões já tomadas pela Justiça que contrariam o entendimento de Mello e pesam a favor das intenções do governo para a matéria. Assim, o dólar abriu em queda, hoje. Às 9h57, caía 0,99%, cotado a R$ 3,294. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar