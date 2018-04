Notícias positivas favorecem mercados Durante a manhã, algumas notícias boas conseguiram neutralizar o pessimismo dos investidores. Houve um avanço nas negociações políticas em torno da votação da Medida Provisória que trata do reajuste do setor elétrico. Este é um passo importante para que a Câmara chegue à votação da emenda que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Este assunto vem preocupando os investidores, dado que sem esta aprovação é certa uma queda na arrecadação do País. Outra notícia positiva foi o anúncio de uma nova emissão de bônus do Brasil no exterior. O BC anunciou que já concedeu mandato para os bancos JP Morgan e Morgan Stanley liderarem a operação. Há rumores de que o valor da emissão será de US$ 1 bilhão e com vencimento em 2010. Segundo analistas, este fato sinaliza a confiança do governo em uma melhora da imagem do País no exterior. A queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, apesar do agravamento das tensões no Oriente Médio, deu fôlego ao otimismo dos investidores. O barril do petróleo em Londres e em Nova York era negociado pouco acima dos R$ 26,00. Com tantas notícias favoráveis, o mercado deixou em segundo plano, por enquanto, a preocupação com a inflação. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março divulgado esta manhã subiu para 0,60% ante 0,36% em fevereiro. O IPCA foi pressionado pelos reajustes da gasolina e da energia elétrica. Este índice é usado como referência para a meta de inflação, que neste ano é de 3,5%, com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. A política monetária é definida pelo cumprimento desta meta. Veja os números do mercado financeiro Às 14h35, o dólar comercial estava cotado a R$ 2,2700 na ponta de venda dos negócios - patamar mínimo do dia. Em relação ao fechamento de ontem, a queda é de 0,44%. No mercado de juros, os contratos de DI futuro, com vencimento em outubro, negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) pagam juros de 18,300% ao ano, frente a 18,290% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta de 1,53%. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - está em alta de 1,10%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - opera com alta de 0,50%. O índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, está em alta de 2,45%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.