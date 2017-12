Nova assembléia de credores da Varig será dia 10 A Justiça do Rio de Janeiro convocou para o próximo dia 10 assembléia de credores da Varig, que analisará a proposta de US$ 500 milhões feita pela VarigLog para compra da companhia aérea. Se a proposta for aceita, um novo leilão será marcado para o dia 12, na sede da Varig, no Rio de Janeiro. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da companhia, Luiz Roberto Ayoub, da 8ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, explica que, no detalhamento da proposta apresentada pela VarigLog, ficou acertado que haverá um modelo de venda que permita a continuidade operacional da antiga empresa, que herdará todas as dívidas da companhia aérea. O juiz explicou que os prazos legais para convocação da assembléia e do leilão foram encurtados "devido às necessidade da empresa em recuperação". A nota informa ainda que a validade das propostas de outros interessados dependerá da comprovação de capacidade financeira de suportar os custos econômico e financeiro da companhia. Essa comprovação deverá ser feita por meio de fiança bancária, a ser apresentada no momento do lance. A proposta da VarigLog contemplava um aporte de até US$ 20 milhões para sobrevivência da companhia aérea até a data do leilão. Caso ela não seja vencedora, o consórcio que arrematar a Varig terá de ressarcir imediatamente a quantia, mais um valor de 10% a título de prêmio. Exigência No edital de convocação para assembléia de credores deverá constar a exigência de que o interessado em fazer a oferta apresente uma carta de fiança de US$ 100 milhões para participar do leilão da companhia aérea. A informação foi dada por uma fonte que participa do processo de recuperação judicial da companhia. A exigência visa dar uma maior credibilidade à proposta, já que no último leilão, o consórcio liderado pela TGV venceu mas não conseguiu reunir investidores que depositassem o sinal de US$ 75 milhões necessário para concluir a operação. O que tornou o leilão cancelado. Segundo a fonte, pelo edital a antiga Varig (empresa que restará após o leilão dos principais ativos da companhia aérea) ficará com dois aviões e uma linha. Com isso, será obedecido o artigo 60 da Nova Lei de Falências, que determina que a empresa em processo de recuperação judicial permaneça com algum ativo operacional, como forma de ela continue funcionando e gerando receita. Este texto foi atualizado às 14h41.