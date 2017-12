Nova auditoria na Parmalat confirma rombo de ? 14,3 bilhões Uma nova auditoria nas contas da Parmalat detectou que o endividamento líqüido da empresa somava 14,3 bilhões de euros no final de setembro (US$ 17,96 bilhões) e não o 1,8 bilhão de euros (US$ 2,25 bilhões) anunciado na ocasião, antes da revelação da fraude nas contas da empresa. A companhia de laticínios. A nova auditoria foi conduzida pela PricewaterhouseCoopers, a pedido de Enrico Bondi, o administrador indicado por determinação judicial, para descobrir o valor exato do rombo nas contas da empresa. Os novos números confirmam as estimativas de vários analistas econômicos logo após a revelação da crise na companhia, em dezembro. Na ocasião, a Parmalat admitiu que não possuía cerca de 4 bilhões de euros (US$ 5 bilhões) em uma conta no Bank of America, conforme documentação divulgada anteriormente. Os números detectados pela PricewaterhouseCoopers ainda são preliminares e, de acordo com a Parmalat, estão sujeitos a mudanças. Além do endividamento, outros números mostram divergências em relação ao anunciado anteriormente pela companhia. O lucro Ebitda ( o lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) tinha uma diferença de 530 milhões de euros. Nos nove meses até 30 de setembro, o Ebitda da empresa foi de 121 milhões de euros, bem menor do que os 651 milhões de euros anunciados anteriormente. As informações são da Dow Jones.