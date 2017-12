Nova campanha da Kaiser pede paz na guerra das cervejas A Kaiser começa a veicular amanhã uma grande campanha publicitária, a primeira criada por Washington Olivetto para a marca, em que se pede paz. Num botequim, são feitos vários brindes: ?À paz nos botequins?, ?À paz nos estádios?, ?À paz nas praias?. E, finalmente, ?À paz nos comerciais de cerveja!?, com o arremate de: ?Você merece paz. Você merece Kaiser?. A intenção de Olivetto foi tentar criar um clima de paz no fim de ano, pondo um ponto final na nervosa guerra das cervejas. O que será dífícil diante dos desafios que a AmBev tem para recuperar o mercado perdido para a Schincariol, enquanto o da Molson, dona da Kaiser, se mantém inalterado. Leia também: Como ficou o ranking do consumo de cerveja no mês de novembro