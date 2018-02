Nova campanha da Perdigão terá duas etapas

Nesta primeira fase, alguns produtos que não foram retirados do mercado serão mostrados, mas a menção explícita a categorias será deixada para o meio do ano, quando a comercialização de novos produtos será liberada. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu aval para que produtos como presunto e linguiça calabresa voltem a trazer a Perdigão no rótulo a partir de julho. A empresa voltará a outros segmentos gradualmente, até 2017.

A última campanha de TV feita pela marca foi justamente quando o órgão de defesa da concorrência decidiu retirar a Perdigão de algumas categorias. Na época, outro casal famoso de artistas foi usado como garoto-propaganda: a atriz Malu Mader e o cantor Tony Bellotto. Ao longo de sua história, a empresa havia lançado mão de uma série de personalidades populares, como Hebe Camargo, Nair Belo e Os Trapalhões.

Na opinião do consultor Hamilton Caio Gouvêa, sócio-diretor da consultoria GS&MD, o reposicionamento da marca neste retorno precisa ser convincente. "A Seara, por exemplo, passou a usar especialistas (em determinados tipos de comida) para ratificar a qualidade de seus produtos."