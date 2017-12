Nova campanha do 'Bebê Johnson's' quebra padrões da publicidade

SÃO PAULO - A Johnson's lançou campanha para o Dia das Mães que valoriza a diversidade. O vídeo 'Para nós e para todas as mães, todo bebê é um bebê Johnson's' mostra partes de um bebê, olhos, pês, mãos e pele, até revelar que se trata de uma criança com Síndrome de Down.

Criado pela agência DM9, o filme entrou no ar no dia 9 de maio e será veiculado até 14 de maio em versões de 30 e 60 segundos. No facebook da marca, o vídeo já conta com mais de 500 mil visualizações.

"Essa campanha foi criada pensando nas causas e marcas pelas quais a DM9 luta. Por isso, criamos uma campanha emocionante e histórica, que transmite uma mensagem de inclusão onde todo bebê é um bebê Johnson", afirma Nizan Guanaes, sócio-fundador da DM9 e do Grupo ABC.

A campanha, segunda a marca, busca apresentar visão moderna sobre a maternidade e valorizar a diversidade e a forte ligação entre mãe e filho. "A marca tem sido parceira dos pais, mães e cuidadores por mais de 125 anos e entende a importância da conexão com todas as famílias. Por isso, celebramos o Dia das Mães com esse filme que reflete tudo que acreditamos", afirma José Cirilo, Diretor de Marketing da Johnson & Johnson Consumo do Brasil.