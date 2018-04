Nova carteira de investimentos preparará Brasil para Copa 2014

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse nesta quinta-feira que a nova carteira de investimentos (já apelidada de PAC 2), que o atual governo deixará para o seu sucessor, será importante para preparar o País para a Copa do Mundo de 2014, que ocorrerá no Brasil. "Os aeroportos terão que estar tinindo", disse, em entrevista ao programa Bom Dia Ministro da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).

Segundo ele, a Copa será uma grande vitrine para projetar a imagem do Brasil no exterior e atrair turistas. "Queremos fazer um planejamento. Contratar o projeto, como de um aeroporto, e, quando o próximo presidente assumir, estará adiantado", disse. Bernardo disse que o governo ainda está fazendo um levantamento dos empreendimentos que entrarão nesta carteira de investimento, a ser executada a partir de 2011. Mas ele antecipou que o novo PAC deve ter também um viés forte de investimento em hidrovias.

Impacto ambiental é preocupação

O ministro voltou a explicar que, em dois anos de preparação para as obras do PAC, o governo descobriu que tinha muitos problemas, como questões ambientais e a interferência do Ministério Público. "Nós precisamos fazer a revisão dos procedimentos que existem sem maltratar a área ambiental. Mas tem algumas coisas que deixam de ser razoáveis", defendeu. Segundo ele, o Ministério Público processou criminalmente o presidente do Ibama, com pedido de sequestro de bens, por estar concedendo licenças ambientais para algumas obras.

Bernardo disse que é possível resolver os problemas ambientais em torno da construção da Usina Hidrelétrica de Estreito, uma das principais obras previstas no PAC. "Temos condições de solucionar de forma correta, sem dano ambiental. Vamos fazer, sim", afirmou. Uma decisão da Justiça anulou a licença de instalação concedida pelo Ibama.

Ele admitiu lentidão também na implementação do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, anunciado este ano. "Vai ser um show na sequência. O programa está só começando", defendeu o ministro. Segundo Bernardo, o País precisa resolver o déficit habitacional de 7,2 milhões de moradias.