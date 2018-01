Nova carteira do Ibovespa para setembro Hoje foi divulgada a 3ª prévia da nova carteira do Ibovespa - Índice que mede a valorização das ações mais negociadas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - para setembro a dezembro. O destaque ficou por conta do aumento da participação das ações da Globo Cabo e redução do peso dos papéis da Eletrobras na nova composição da carteira. Segundo o gestor de Renda Variável da ABN Amro Asset Management, Alexandre Póvoa, as ações da Globo Cabo devem apresentar valorização, devido a esse aumento na participação da composição da carteira - de 5,146% para 8,011%. O impacto da mudança, porém, não vai ocorrer apenas na semana que vem. Parte dos fundos que tem o Ibovespa como referência já anteciparam as compras do papel, elevando o preço da ação. No dia 21 de agosto, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Globo Cabo valiam R$ 2,82 e hoje estão em R$ 2,95 - valorização de 4,61%. Os papéis da Eletrobras podem apresentar uma queda em virtude da perda de peso no Índice que foi de 9,101% para 6,172%. Nas últimas semanas, os papéis já haviam registrado quedas sucessivas desde o dia 14/08. O preço estava em R$ 43,25 e hoje está valendo R$ 36,51, uma desvalorização de 15,58%.