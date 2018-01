Nova carteira do Ibovespa sem White Martins Acompanhe a nova carteira teórica do Ibovespa para o período de maio a agosto de 2000. A carteira já traz as alterações decorrentes da retirada das ações de White Martins anunciadas ontem. Código Ação Tipo Quantidade Teórica (1) Part. % (2) ACES4 ACESITA PN * 115,29 0,916 ARCZ6 ARACRUZ PNB 15,47 0,339 BESP4 BANESPA PN * 6,09 2,702 BBDC4 BRADESCO PN * 47,28 3,896 BRHA4 BRAHMA PN * 0,10 0,838 BBAS3 BRASIL ON * 5,12 0,208 BBAS4 BRASIL PN * 20,56 1,092 CLSC6 CELESC PNB 275,22 1,093 CMIG3 CEMIG ON * 1,18 0,152 CMIG4 CEMIG PN * 19,30 3,372 CESP4 CESP PN * 9,86 0,652 CPLE6 COPEL PNB* 12,34 1,062 CPNE5 COPENE PNA* 0,05 0,221 CPSL3 COPESUL ON * 0,14 0,063 DURA4 DURATEX PN * 0,25 0,080 ELET3 ELETROBRAS ON * 13,50 2,387 ELET6 ELETROBRAS PNB* 25,50 5,030 ELPL4 ELETROPAULO 1,17 0,811 EMBR3 EMBRAER ON 30,59 1,691 EMBR4 EMBRAER PN 11,79 0,648 EBTP3 EMBRATEL PAR ON * 7,99 1,577 EBTP4 EMBRATEL PAR PN * 16,75 4,025 GETI4 GER TIETE PN * 6,60 0,470 GRSU3 GERASUL ON * 20,46 0,210 PLIM4 GLOBO CABO PN 266,82 4,980 INEP4 INEPAR PN * 26,39 0,744 PTIP4 IPIRANGA PET PN * 3,67 0,461 ITAU4 ITAUBANCO PN * 1,64 1,472 ITSA4 ITAUSA PN 130,16 1,249 KLAB4 KLABIN PN 35,08 0,355 LIGH3 LIGHT ON * 0,85 1,175 PETR3 PETROBRAS ON * 0,62 1,644 PETR4 PETROBRAS PN * 2,76 8,006 BRDT4 PETROBRAS BR PN * 3,88 0,550 SBSP3 SABESP ON * 0,63 0,656 CSNA3 SID NACIONAL ON * 1,83 0,599 CSTB4 SID TUBARAO PN * 2,82 0,485 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 6,93 0,477 TCSL4 TELE CL PN * 19,96 0,852 TCOC4 TELE CTR PN * 27,14 1,214 TCSP3 TELE CTR ON * 9,84 1,172 TCSP4 TELE CTR PN * 25,37 3,684 TNEP4 TELE NORD PN * 22,87 0,755 TSEP4 TELE SUDESTE PN * 16,65 1,786 TNLP3 TELEMAR ON * 9,52 1,657 TNLP4 TELEMAR PN * 29,57 6,029 TEPR4 TELEPAR PN * 0,15 0,540 TERJ4 TELERJ PN * 2,83 0,806 TLPP3 TELESP ON * 9,71 1,835 TLPP4 TELESP PN * 38,79 12,323 TSPP3 TELESP CL PA ON * 6,41 1,216 TSPP4 TELESP CL PA PN * 23,68 4,466 TRPL4 TRAN PAULIST PN * 11,27 0,477 USIM5 USIMINAS PNA 22,15 1,173 VCPA4 VCP PN * 0,80 0,274 VALE5 VALE R DOCE PNA 11,51 3,351 QUANTIDADE TEÓRICA Total 1434,88 100,00 * : cotação por lote de mil ações (1) quantidade teórica válida para o período de vigência da carteira, sujeita a alterações somente no caso de distribuição de proventos (dividendo, bonificação e subscrição) pelas empresas. (2) participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 04/05/2000, sujeita a alterações em função das evoluções dos preços desses papéis.