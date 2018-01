Nova carteira teórica do Ibovespa-maio/agosto A Bovespa ajustou ontem o Ibovespa em função dos leilões de Light e Eletropaulo. Foram reduzidos os pesos das duas ações. Veja como ficou o índice, já ajustado para o pregão de ontem Código Ação Tipo Qtde. Teórica Part. % (2) ACES4 ACESITA PN * 115,9757913 0,932 ARCZ6 ARACRUZ PNB 15,56315468 0,341 BESP4 BANESPA PN * 6,130336422 2,687 BBDC4 BRADESCO PN * 47,55735498 3,791 BRHA4 BRAHMA PN * 0,096812023 0,759 BBAS3 BRASIL ON * 5,146677317 0,202 BBAS4 BRASIL PN * 20,68550518 1,12 CLSC6 CELESC PNB 276,8607261 1,103 CMIG3 CEMIG ON * 1,188340341 0,163 CMIG4 CEMIG PN * 19,41039722 3,558 CESP4 CESP PN * 12,70667019 0,887 CPLE6 COPEL PNB* 12,40919329 1,154 CPNE5 COPENE PNA* 0,056092317 0,229 CPSL3 COPESUL ON * 0,13948692 0,066 DURA4 DURATEX PN * 0,252083609 0,082 ELET3 ELETROBRAS ON * 13,58483392 2,671 ELET6 ELETROBRAS PNB* 25,65473814 5,606 ELPL4 ELETROPAULO PN * 0,988040415 0,669 EMBR3 EMBRAER ON 30,77332199 1,766 EMBR4 EMBRAER PN 11,85853753 0,658 EBTP3 EMBRATEL PAR ON * 8,039346071 1,452 EBTP4 EMBRATEL PAR PN * 16,84818608 3,916 GETI4 GER TIETE PN * 6,637900429 0,485 GRSU3 GERASUL ON * 20,57757728 0,238 PLIM4 GLOBO CABO PN 268,4149658 4,921 INEP4 INEPAR PN * 26,54907724 0,737 PTIP4 IPIRANGA PET PN * 3,690910073 0,503 ITAU4 ITAUBANCO PN * 1,645546058 1,519 ITSA4 ITAUSA PN 130,9307578 1,304 KLAB4 KLABIN PN 35,28890225 0,363 LIGH3 LIGHT ON * 0,50413817 0,673 PETR3 PETROBRAS ON * 0,627780578 1,585 PETR4 PETROBRAS PN * 2,771886942 7,954 BRDT4 PETROBRAS BR PN * 3,904223119 0,526 SBSP3 SABESP ON * 0,635367612 0,625 CSNA3 SID NACIONAL ON * 1,840666469 0,516 CSTB4 SID TUBARAO PN * 2,958880492 0,474 CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 6,968703931 0,469 TCSL4 TELE CL SUL PN * 20,07536424 0,787 TCOC4 TELE CTR OES PN * 27,30417589 1,11 TCSP3 TELE CTR SUL ON * 9,898907744 0,999 TCSP4 TELE CTR SUL PN * 25,52306799 3,382 TNEP4 TELE NORD CL PN * 23,00939939 0,65 TSEP4 TELE SUDESTE PN * 16,75371031 1,796 TNLP3 TELEMAR ON * 9,577257439 1,603 TNLP4 TELEMAR PN * 29,74843825 6,679 TEPR4 TELEPAR PN * 0,146493925 0,499 TERJ4 TELERJ PN * 2,847869268 0,766 TLPP3 TELESP ON * 9,769933757 1,836 TLPP4 TELESP PN * 39,01980549 12,23 TSPP3 TELESP CL PA ON * 6,450717171 1,261 TSPP4 TELESP CL PA PN * 23,81884871 4,343 TRPL4 TRAN PAULIST PN * 11,33311371 0,467 USIM5 USIMINAS PNA 22,28021039 1,199 VCPA4 V C P PN * 0,807178629 0,306 VALE5 VALE R DOCE PNA 11,57460286 3,383 Quantidade teórica total 1.445,81 100 * : cotação por lote de mil ações (1) quantidade teórica válida para o período de vigência da carteira, sujeita a alterações somente no caso de distruibuição de proventos (dividendo, bonificação e subscrição) pelas empresas. (2) participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 16/05/2000, sujeita a alterações em função das evoluções dos preços desses papéis. Fonte: Bovespa