Nova classificação de fundos a partir de hoje A partir de hoje entra em vigor a nova classificação da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) para os fundos disponíveis no mercado. A mudança tem como objetivo proporcionar maior transparência aos investidores para que a política de gestão dos recursos seja percebida com clareza pelo cotista, bem como o nível de risco da aplicação. Nessa nova classificação, os fundos devem pertencer a uma das quatro categorias criadas: fundos de investimento, fundos mútuos de privatização, fundos off-shore e fundos de previdência. Em análise subseqüente, os fundos são realocados em oito subclasses de acordo com a política de investimento e nível de risco: fundos referenciados, fundos de renda fixa, fundos balanceados, fundos multimercados, fundos de capital protegido, fundos de investimento no exterior, fundo de ações e fundo de investimento imobiliário. No entanto, essa mudança não terá efeito sobre a gestão dos recursos por parte das administradoras. É apenas uma alteração que deve facilitar a compreensão do tipo de aplicação levando-se em conta a política de investimento adotada pelo administrador e também o nível de risco do investimento.