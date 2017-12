Nova Cofins elevará em 4% os preços dos eletroeletrônicos A indústria de eletroeletrônicos estima que o aumento da alíquota da Cofins de 3% para 7,6%, a partir de 1º de fevereiro, terá um impacto médio de 4% nos preços. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Paulo Saab, a partir do próximo dia 1º, as tabelas dos fabricantes já serão emitidas contendo o custo adicional da nova alíquota da Cofins. Na semana passada, Saab já havia informado que os produtos dos setor teriam reajuste médio de 10% por causa do aumento dos custos de produção e da nova alíquota. Até a vigência da nova Cofins, os 3% da contribuição somados ao 1,65% do Pis resultavam em uma carga tributária de 4,65% sobre os produtos. Agora, a soma chegará a 9,25%, sendo que o varejo passou a ter direito ao crédito desses impostos, algo que não acontecia até então. Saab observa que o impacto da Cofins será diferenciado conforme a linha de produtos. Os que dependem mais intensamente de matérias-primas importadas terão maior impacto, já que o imposto não será compensando na cadeia de comercialização dos importados. Na média, a alta da carga tributária é de 4% no setor. disse o empresário.