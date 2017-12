Nova Cofins vai elevar carga tributária e preços podem subir A nova sistemática de cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cuja alíquota passará de 3% para 7,6% a partir do dia 1º de fevereiro, vai provocar aumento na carga tributária em, pelo menos, 65 setores da economia brasileira. A conclusão é de um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), com 91 setores da economia. Com a elevação da alíquota da Cofins, o custo efetivo sobre o faturamento, na média dos setores pesquisados, vai subir de 3% para 4,01% e o impacto nos preços finais, que hoje é de 6,31%, na média, vai passar para 8,39%. O estudo do IBPT confirma que o setor de serviços será o mais penalizado com a nova sistemática de cobrança da Cofins. Nas projeções realizadas pelo IBPT, utilizando-se a mesma sistemática adotada para o PIS (que teve elevada sua alíquota de 0,65% para 1,65%, mas diminuída sua cumulatividade), o impacto médio no setor industrial será de 2,96%. No comércio atacadista será, em média, de 3,01%; no comércio varejista, 3,37%; e no setor de serviços, de 5,34%. Aumento de preços Os cálculos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário mostram, ainda, que as novas regras deverão provocar aumento no custo final de produtos como pão, tecidos, confecções, bolachas, carne, calçados, brinquedos, material de construção, eletro-eletrônicos, móveis e serviços de transportes de cargas, entre outros. Em contrapartida, deve haver redução nos preços de produtos como o arroz e o feijão. O IBPT foi criado em 92 e reúne tributaristas das áreas do direito, ciências contábeis, administração e economia.