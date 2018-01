Nova composição da gasolina prejudicará exportações Segundo cálculos de especialistas, o País deixará de exportar pelo menos US$ 20 milhões por mês com a nova fórmula da gasolina, proposta pelos usineiros e sob avaliação do Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool (Cima). A Petrobras é exportadora de gasolina A (pura, sem álcool), mas terá que reduzir o volume de vendas no mercado externo para compensar a redução do porcentual de álcool na gasolina C (vendida aos postos). O Brasil consome, por mês, uma média de 1,9 bilhão de litros de gasolina C, uma mistura de 75% de gasolina A e 25% de álcool. Se o porcentual de álcool cair para 20%, como querem os usineiros, as vendas de gasolina A no Brasil para as distribuidoras, que fazem a mistura, aumentará em 5 pontos porcentuais, ou 6,7%. Isso significa uma redução de 96,3 milhões no volume de gasolina A disponível para exportação. Considerando o preço internacional da gasolina, de US$ 0,24 por litro na cotação de anteontem, a receita de exportação da estatal vai sofrer uma perda de US$ 23 milhões, segundo um especialista. No ano passado foram vendidos ao mercado externo mais de 3,2 bilhões de litros de gasolina, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) sobre exportações até novembro de 2002. Isso representa uma média mensal de 292 milhões de litros. O aumento do consumo interno de gasolina A em 96,3 milhões de litros vai representar uma queda de 32,9% no volume médio mensal exportado pela Petrobras. As exportações de gasolina vinham subindo ano a ano, contribuindo para a redução da dependência brasileira de petróleo e derivados importados. Até novembro de 2002, a estatal havia exportado um volume de gasolina 17,9% superior ao registrado em 2001. De acordo com cálculos da agência, em 2002, o Brasil necessitou de importações para suprir apenas 10% de suas necessidades de consumo, menos da metade do registrado no ano anterior e cinco vezes menos que há dez anos. O aumento da produção de petróleo, que foi de 14% só em 2002, foi fundamental para que o País precise cada vez menos de ir buscar petróleo e derivados no mercado externo. Preço do álcool A maior oferta de álcool gerada pela redução da mistura de anidro na gasolina não deverá provocar uma queda nos preços do produto, explica o analista do setor sucroalcooleiro Plínio Nastari, da Datagro Consultoria. Segundo ele, esta maior oferta, gerada pela alteração na mistura, levará os estoques de álcool, durante a entressafra, de insuficientes para ajustados. "Os preços deverão permanecer nos níveis atuais - entre R$ 930 e R$ 950 por metro cúbico - até o final da entressafra, não havendo espaço para quedas". Nastari disse que a redução na mistura será necessária porque realmente houve um maior consumo de álcool que o previsto. "O consumo espontâneo do álcool aumentou porque seu preço estava mais favorável na bomba", disse. Nastari acrescenta que apenas na adição de álcool na gasolina feita em postos, conhecida como "rabo de galo", o consumo extra de álcool foi de 48 milhões de litros por mês. A alteração na mistura, segundo Nastari, irá elevar os estoques de passagem de 165 milhões de litros, volume estimado anteriormente para primeiro de maio (já considerando a antecipação da safra), para 510 milhões de litros. "Nos meses de entressafra, de fevereiro a maio, a estimativa é que a redução significa uma oferta extra de 115 milhões de litros por mês", disse ele. O analista acrescenta que a redução de 25% para 20% deveria ser válida apenas para os quatro meses da entressafra (fevereiro, março, abril e maio), devendo voltar aos 25% a partir de primeiro de junho.