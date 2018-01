Nova denúncia de Jefferson não abala mercado; dólar cai As novas denúncias do deputado Roberto Jefferson, agora envolvendo Furnas em um esquema de corrupção, mantiveram o sangue-frio do mercado financeiro nesta quinta-feira. O dólar comercial operava por volta das 15h30 em queda de 0,64% sobre o fechamento de quarta-feira, em nova mínima a R$ 2,340. As declarações do diretor de Política Econômica do BC, Afonso Bevilaqua, anunciando a elevação da projeção de compras de dólar pelo Tesouro Nacional em mercado neste ano, contribuem para a baixa. A bolsa de São Paulo tem baixo volume de negócios e espera o depoimento do deputado Roberto Jefferson na CPI dos Correios. A denúncia contra Furnas prejudica as ações da Eletrobrás, que tem Furnas como seu principal ativo. O papel cedia mais de 0,90%.