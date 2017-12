Nova diretoria da Andima toma posse na segunda-feira A nova diretoria da Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) para o período 2003/2005 toma posse na próxima segunda-feira às 18 horas no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Edgar da Silva Ramos (Ágora Senior Corretora) foi reeleito para apresidência da Andima. Tomam posse como vice-presidentes: Alfredo Neves Penteado Moraes (Banco ABC Brasil) e Reinaldo Le Grazie (Llloyds TSB Bank). Como diretores: Alfredo Antônio Lima de Menezes (Banco Bradesco); Jorge Benjamin Rosas (Unibanco); José Flávio Ferreira Ramos (Citibank); Marcelo Pinto Duarte Barbará (Credit Suisse First Boston); Marcos Albino Francisco (Positiva Distribuidora); Mauro Cesar Medeiros de Mello (Geração Futuro Corretora); Paulo Cezar Pinho da Silva (Banco Banif Primus); Paulo Emílio de Almeida Carneiro (Mesa Distribuidora); e Rodolfo Henrique Fischer (Banco Itaú).