Nova diretoria do BC só sai ano que vem O futuro ministro da Fazenda, Antonio Palocci, confirmou hoje que a nova diretoria do Banco Central só será indicada no próximo ano. Segundo ele, a diretoria "não precisa ser trocada agora". "Achamos que podemos fazer essa transição com essa diretoria", disse Palocci. Ele negou, no entanto, que o governo Lula esteja tendo dificuldade em compor a nova diretoria do BC. Também negou as notícias publicadas hoje de que tenha comentado a possibilidade de aumentar a meta de superávit primário no próximo ano em encontro com banqueiros americanos, em Nova York, na última quarta-feira. "Não disse", afirmou Palocci ao ser questionado sobre o assunto. Sobre o relatório do ABN Amro que dava conta dessa afirmação, o futuro ministro apenas respondeu: "perguntem ao ABN". Palocci está no Ministério da Fazenda para um encontro com o ministro Pedro Malan, a pedidos do próprio Palocci.