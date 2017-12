Nova disparada do petróleo preocupa o governo A nova dispara da preço do petróleo nesta quarta-feira - acima de US$ 48,00 o barril - deixou o governo em alerta. "Aos US$ 47 por barril, mesmo para países exportadores, é muito preocupante", disse hoje a secretária de petróleo e gás do Ministério de Minas e Energia, Maria das Graças Silva Foster. Ela disse, porém, que quem define por reajustes de preços dos combustíveis é a Petrobras. "O ministério não tem nenhuma informação sobre aumento", afirmou. Na sua opinião, ainda não houve a definição de um novo patamar de preços, um dos argumentos utilizados pela estatal para postergar reajustes na gasolina. "Acho que o patamar está custando a se definir", disse. A alta de hoje foi impulsionada pela queda acima das expectativas dos estoques comerciais norte-americanos em virtude das paralisações provocadas pela passagem do furacão Ivan no Golfo do México. Em Nova York, os contratos para novembro fecharam em US$ 48,35 o barril, em alta de US$ 1,59 (+3,40%). E Londres, os contratos para novembro fecharam em US$ 44,93 o barril, em alta de US$ 1,54 (+3,55%).