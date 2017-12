Nova edição do ‘Desafio Estadão’ define jurados

A quarta edição do prêmio “Desafio Estadão Cannes” anunciou nesta quarta-feira, 27, seu corpo de jurados, que será presidido por Luiz Sanches, sócio e diretor-geral de criação da AlmapBBDO, agência nacional mais premiada no Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade de 2017.

A lista de jurados é composta ainda por profissionais de agências como Publicis, Wunderman, DPZ&T, Dentsu, New Content, Salve Tribal, One Digital e DM9DDB, além de dois editores do Estadão.

O “Desafio Estadão Cannes” já está com as inscrições abertas para as agências de publicidade de todo o País. O prazo vai até 4 de abril de 2018 e, portanto, campanhas veiculadas nos próximos meses poderão concorrer. Maior premiação em valores da publicidade brasileira, o “Desafio Estadão” dá oportunidade para 12 profissionais brasileiros participarem do Cannes Lions, festival que tem o Estadão como representante oficial no Brasil.

O prêmio é dividido em cinco categorias: Multiplataforma (trabalhos veiculados em pelo menos dois veículos do Estadão, como jornal, site para PC ou smartphones, rádio e eventos), Impresso, Branded Content (projetos realizados em parceria com a área de conteúdos para marcas do Estadão), Brief Desafio (em que as agências são convidadas a apresentar ideias que podem vir a ser veiculadas nas plataformas do Grupo Estado) e Mídia do Ano.

Os vencedores do “Desafio Estadão Cannes” recebem passagem aérea, hospedagem e passe para o Cannes Lions. Nas categorias Multiplataforma, Branded Content e Impresso, são escolhidos três profissionais (criação e mídia da agência, além do responsável pela aprovação da campanha no cliente). No caso do Brief Desafio, o prêmio vai para a dupla de criação. E, todos os anos, há a eleição de um vencedor como profissional de Mídia do Ano.

Tema relevante. O Brief Desafio foi a categoria que concentrou o maior número de inscrições na última edição “Desafio Estadão Cannes”. Em 2017, o tema foi a conscientização sobre a violência contra a mulher. Para a quarta edição, o assunto escolhido foi a proliferação de notícias falsas (as fake news).

Veja a lista completa de jurados:

Alisson Laprega – Head de Midia Digital da One Digital

Arício Fortes – VP de Criação da DM9

Átila Francucci - VP de Criação da NOVA S/B

Cátia Luz – editora do 'Estadão'

Cesar Toledo – Diretor Geral de Mídia da Salve Tribal

Cris Duclos – VP de Negócios e Estratégia da Wunderman

Daniel Fernandes – editor do 'Estadão'

Domênico Massareto - CCO da Publicis Brasil

Fernando Diniz – CSO da DPZT

Filipe Cuvero – VP de criação da Dentsu Brasil

Giovanni Rivetti – CEO e sócio fundador da New Content

Luiz Sanches - Sócio e Diretor-geral de Criação da AlmapBBDO (Presidente do júri)

Rafael Pitanguy – VP de Criação da Y&R