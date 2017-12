Nova gestão prevê retorno aliado ao risco Um novo modelo de gestão de fundos, ainda pouco utilizado pelo segmento, prevê a busca do retorno aliado ao controle do risco. Conhecido como "enhanced", o modelo trabalha com a constituição de carteiras que pretendem superar o referencial (Ibovespa), mas com um controle mais forte de risco de oscilações do mercado. Estudo da consultoria Prandini, Rabbat & Associates (PR&A) revela que os gestores brasileiros muitas vezes aplicam o conceito "enhanced" sem saber. Entre sete instituições consultadas pela Agência Estado, apenas o BankBoston possui fundos de ações administrados com esse conceito. Os demais administradores de recursos desconheciam o conceito, mas afirmaram utilizá-lo após a descrição do modelo. O Boston administra duas carteiras seguindo essa definição desde 1998. Um deles é comercializado nas agências e o outro é privado. Ao criar os dois fundos, o banco pretendia oferecer produtos mais estáveis aos clientes. O patrimônio desses fundos é de R$ 200 milhões. Para se ter uma idéia, em maio desse ano, o Ibovespa acumulava perda de 3,78% em 2000. No mesmo período, o fundo "enhanced" do banco distribuído nas agências registrava queda de 3,43%.