Nova lei ajuda debêntures, mas é insuficiente A nova Lei das Sociedades Anônimas trará mudanças positivas para o mercado de debêntures. Mas a inclusão pura e simples de pontos novos não é suficiente para ampliar o interesse dos investidores por uma área pouco líquida da renda fixa, dizem especialistas. O presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Alfried Plöger, está no grupo dos que vêem com olhos mais otimistas as alterações. "O processo de emissão de debêntures passará a ser mais simples, rápido e barato." Um dos principais destaques, na opinião dele, é a troca da maneira como os papéis são registrados. "Atualmente, a escritura deve ser feita no registro de imóveis. No projeto, ela passa para o registro do comércio, que é mais barato." Plöger também citou o ponto que aumenta as opções de correção monetária das debêntures. Pela lei atual, o papel pode ser corrigido com base nos coeficientes fixados para os títulos da dívida pública, ou na variação da taxa cambial. A nova regra traz o adendo "ou em outros referenciais não expressamente vedados em lei". Esse quesito, na teoria, elevaria o interesse dos credores. Para o jurista especializado em mercado de capitais, Nelson Eizirick, as mudanças na Lei das Sociedades Anônimas vão, em alguns casos, institucionalizar práticas que já ocorriam no mercado. "Institucionaliza-se a figura da debênture imobiliária", exemplificou. Com as novas regras, o pagamento dos papéis poderá ser feito com bens da companhia em questão, o que antes não estava expresso. O advogado Ricardo dos Santos Freitas destacou uma mudança que classificou como "tênue", mas que dá rapidez ao processo. O prazo para que o agente fiduciário notifique os acionistas em caso de inadimplência da empresa cai de 90 dias para 60 dias. Apesar dos benefícios, quem trabalha diretamente com debêntures não acredita que as alterações provoquem muito impacto no desenvolvimento desse mercado. "As mudanças são boas, mas não essenciais. Se eu tivesse de eleger um ranking de alterações, essas ficariam por último", comentou o responsável pela área de lançamento do BBA Creditanstalt, André Assumpção. Segundo o especialista, o volume negociado de debêntures ainda é muito baixo. "Os papéis contam com apenas R$ 15 bilhões dos R$ 330 bilhões de patrimônio dos fundos que aplicam em renda fixa."