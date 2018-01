Nova Lei pode evitar até 90% das falências, mostra pesquisa Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Turnaround (IBGT) revela que, se a nova Lei de Falências já tivesse sido aprovada, 90% das 45 mil empresas que fecharam as portas no ano passado em São Paulo teriam chances reais de sobrevivência. Pela proposta que tramita no Congresso há mais de dez anos, a gestão da crise econômica de uma empresa sai das mãos do Judiciário, considerado extremamente lento, e passa para um administrador. Ao acabar com a possibilidade de concordata, a proposta prevê que a empresa continue operando, gerando caixa e mantendo os empregos. O IBGT está promovendo hoje e amanhã, no Centro de Convenções da Amcham-SP, o I Fórum de Reestruturação de Empresas sob a Nova Lei de Falências, projeto que está sendo discutido na Câmara dos Deputados. A proposta de reforma da Lei de Falências deve ser apreciada assim que for concluída a votação dos destaques da reforma tributária, segundo o deputado Osvaldo Biolchi, relator da matéria. A proposta já entrou na pauta da Câmara duas vezes neste ano, mas foi retirada por falta de consenso em alguns pontos entre o governo e o relator. O Secretário do Direito Econômico do ministério da Justiça, Daniel Goldberg, acredita que a proposta será votada ainda neste mês. Após a aprovação do texto final, o Judiciário tem um prazo de seis meses para regulamentar as novas regras. Impacto econômico A grande importância da reforma da Lei de Falências para a economia é permitir a recuperação mais rápida dos créditos. A medida beneficia, sobretudo, o credor financeiro. De imediato, o governo aposta que a nova lei é o instrumento mais à mão para reduzir o spread bancário ? diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e as taxas dos investimentos ?, facilitando o acesso de pessoas físicas e jurídicas ao crédito. Na prática, o barateamento do crédito incentiva o consumo e, em conseqüência, impulsiona a atividade econômica, ajudando o País a sair da estagnação econômica. "A nova lei deixará de ser uma legislação de falências e passará a ser uma lei de recuperação das empresas", afirmou Goldberg. O texto prevê que uma assembléia formada por credores e devedores crie, em 180 dias, um plano de reestruturação das dívidas da companhia que permita a manutenção das atividades. Atualmente, de cada 100 empresas que solicitam concordata preventiva, 80 têm falência decretada. A expectativa de Goldberg é que a redução do número de empresas fechadas contribua para o crescimento econômico, com aumento da produtividade e diminuição do desemprego.