Nova loja do Walmart é uma 'máquina de venda' gigante

Entre as maiores e mais antigas varejistas do mundo, a Walmart também está apertando o passo para avançar no atendimento automatizado. A última novidade é um quiosque onde os clientes podem buscar pedidos feitos e pagos online, sem precisar fazer interações com funcionários da empresa, e sem custo extra.

Instalado para teste num estacionamento de Warr Acres, cidade do estado de Oklahoma, o terminal de autoatendimento fica aberto 24h, em todos os dias da semana, segundo apurou reportagem Publicada no site da Business Insider. Quando o consumidor chega ao local, basta digitar um código e os produtos são entregues dentro de um minuto.

Equipado com refrigeradores e freezers, a maquina de vendas processa centenas de pedidos por dia. Para usá-la, entretanto, o cliente precisa fazer compras de a partir de US$ 30.

São mais de 30 mil itens disponíveis que podem ser adquiridos pelo atendimento automatizado, entre eles produtos frescos, carnes e laticínios. Por trás do conceito, e do quiosque, estão os funcionários do Walmart, que reúnem os pedidos, empacotam e armazenam no terminal, de 6x24 m².

O quiosque "pickup" é parte de um esforço maior da Walmart em tentar integrar seus serviços online e offline, e competir com outras grandes companhias, como a Amazon, que vem desenvolvendo canais de venda no formato O2O, que utiliza canais online para oferecer produtos e serviços offline.

Como parte dessas novas políticas, recentemente, a Walmart lançou um novo desconto para consumidores que enviam seus pedidos para uma das lojas da empresa, ao invés de recebê-los diretamente em suas casas.