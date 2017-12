Nova meta de consumo será enviada pela Light A Light - distribuidora de energia do Rio de Janeiro que atende 3,4 milhões de pessoas - enviará aos consumidores a partir do dia 5 deste mês duas metas de consumo: a chamada meta base, que considera o período de 30 dias - já enviada anteriormente - e uma meta proporcional, que calculará a meta diária no período entre as leituras do medidor de luz. Este mudança foi determinada pela Circular 001/01, de 11 de junho, da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica (CGCE). O que se procura evitar é que o consumidor seja penalizado porque a distribuidora demorou para fazer a leitura e registrou um valor maior. Das distribuidoras, a única a anunciar o envio da meta proporcional foi a Light. Este novo cálculo considera o intervalo da medição de luz que, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), deve ser de aproximadamente 30 dias, variando de um prazo mínimo de 27 a um prazo máximo de 33 dias. Na prática, isto significa que o número de dias entre as leituras pode alterar a quantidade de kWh mês a mês. Mas, sendo a base de cálculo diária, como explica o superintendente de Qualidade e Sistemas Comerciais da Light, Ernesto Haikewitsch, a meta do consumidor continuará igual. Como calcular a meta proporcional Para os consumidores da Light que quiserem calcular a meta proporcional, basta dividir a meta base por 30 e multiplicar pelo número de dias entre a leitura do mês anterior e a data prevista para a próxima leitura. Todas estas informações estão especificadas na conta de luz. Tome-se como exemplo um consumidor de meta base de 300 kWh que teve a última leitura realizada em 7 de junho e data prevista para a próxima no dia 9 deste mês. Assim, o intervalo entre as leituras é de 32 dias. Seguindo os cálculos acima (300/30x32), o consumidor terá uma meta de 320 kWh. Se tomarmos o mesmo consumidor, mas com um intervalo de leitura de 29 dias entre julho e agosto, o consumo limite passará de 300 kWh para 290 kWh (300/30x29). As regras de pagamento de sobretaxa e corte no fornecimento de energia para quem ultrapassar a meta continuam as mesmas. Assim como o direito a bônus àqueles cuja economia fique acima do que foi estabelecido pela Light. A leitura com esta nova regra começa a ser feita a partir de hoje e as cartas serão enviadas a partir do dia 6 deste mês. Segundo Ernesto Haikewitsch, todos os procedimentos serão explicados de forma didática na própria conta. "Os clientes estão muito atentos, prestam atenção a cada item e este critério será mais justo. Imagine dois consumidores com meta de 300 kWh, mas com intervalos de leitura diferentes: um de 32 e outro de 29 dias. Seria errado beneficiar um deles porque o de 29 dias teria direito a uma quantidade de kWh maior na contagem diária."