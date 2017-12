Nova meta de exportação sobe para US$ 82 bilhões O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, aumentou hoje a meta de exportação em 2004 de US$ 80 bilhões para US$ 82 bilhões. "Se atingirmos essa meta, teremos um crescimento de 12% em relação ao ano passado, uma velocidade acima da média mundial de crescimento do comércio, que está estimada entre 7% e 8% este ano", disse, durante inauguração de uma fábrica de café solúvel em Araras, no interior paulista. Ele citou o recorde de exportações em março, com vendas de US$ 7,9 bilhões, 25% maiores que no ano passado. "Há vigor na economia e uma resposta da indústria, com investimentos privados auxiliados com recursos do BNDES, podem representar US$ 73 bilhões nas nossas exportações", afirmou. Segundo ele, o melhor desempenho comercial resultará no crescimento de 20% da safra brasileira 2004/2005, enquanto em outras regiões do planeta haverá "quebra de safra". Ele disse que alguns setores, como o de café, vivem um bom momento com os preços internacionais em alta. "Nossas exportações de café atingiram US$ 1,5 bilhão no ano passado e acreditamos que poderemos atingir algo próximo de US$ 2 bilhões este ano", afirmou.