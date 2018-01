Nova meta fiscal do governo central prevê rombo de R$ 170,5 bi em 2016

Com a estratégia de “limpar” as dívidas deixadas pela presidente afastada Dilma Rousseff, o governo Michel Temer resolveu aumentar em 77% a previsão de rombo das contas públicas este ano. A nova meta fiscal do governo federal, que terá de ser aprovada pelo Congresso Nacional na semana que vem, foi fixada com um déficit de R$ 170,5 bilhões, depois que a equipe econômica fez uma espécie de inventário e colocou na conta todos os pagamentos em atraso que terão de ser feitos até o fim do ano.

O tamanho do rombo é equivalente a 2,75% do Produto Interno Bruto (PIB) e revela que o ajuste fiscal deverá ser mais lento do que o esperado inicialmente para garantir a volta da saúde financeira do setor público. Em apenas seis dias de governo, foi encontrado um buraco nas contas R$ 73,9 bilhões superior ao déficit previsto por Dilma, de R$ 96,6 bilhões.

“É uma meta realista e estimada dentro de critérios rigorosos”, disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, refutando a ideia de que estaria afrouxando as rédeas do ajuste prometido ainda antes do afastamento da presidente Dilma.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa avaliação ganhou força nos últimos dias entre os analistas econômicos depois que previsões de déficits, que chegaram a até R$ 200 bilhões, foram sendo divulgadas em Brasília por integrantes do governo. A percepção foi de que estaria sendo aberta uma janela para mais recursos aos novos ministros, que encontraram os cofres vazios nas suas pastas.

“É teto”, assegurou o ministro do Planejamento, Romero Jucá, que fez questão de ressaltar, durante o anúncio, que a meta “representa o quadro que foi encontrado” pelo governo Temer.

Depois que o Congresso aprovar a mudança da meta - que, na prática, significa uma autorização para que o governo feche o ano com o déficit previsto -, será feito um descontingenciamento de R$ 21,2 bilhões de despesas. Esse dinheiro dará fôlego inicial aos novos ministros para os pagamentos em atraso, como os das embaixadas brasileiras no exterior. Mas a nova meta também permite os pagamentos em dia de projetos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Saúde, Defesa, organismo internacionais e outros gastos que acabariam sendo represados.

Jucá e Meirelles asseguraram que a meta não será mais mudada este ano, marcando uma nova era para a política fiscal de “transparência e realismo”. “Meta fiscal não é novela para ser feita em capítulos”, disse Jucá, sob risos dos que assistiram o anúncio. Os ministros manifestaram confiança de que o projeto da mudança da meta será aprovado, mas deixaram em suspense como será a trajetória para 2017 e nos próximos anos.

(Rachel Gamarski, Eduardo Rodrigues e Adriana Fernandes, Hugo Passarelli e Anna Carolina Papp)