Nova metodologia do IBGE vai elevar taxa do desemprego O IBGE divulgará no dia 19 duas taxas de desemprego diferentes relativas ao mês de novembro. A tendência é que a nova taxa, que será a única a ser divulgada a partir de janeiro, seja mais elevada. "Haverá uma mudança de nível na taxa para cima", disse nesta quinta-feira a diretora de pesquisa do IBGE, Martha Mayer. A primeira taxa estará de acordo com a antiga metodologia aplicada pelo órgão na pesquisa, que considera como dado principal do desemprego a taxa semanal (que leva em conta a procura por emprego na última semana). A nova taxa levará em conta apenas os últimos 30 dias de procura. Exemplo disso é que a taxa de desemprego de outubro de 30 dias divulgada pelo IBGE foi de 8,1%, enquanto a da semana (considerada então o índice oficial) foi menor, de 7,4%. Pela metodologia antiga, as duas taxas eram divulgadas e, segundo Martha, a diferença entre elas tem ficado em torno de 10%. A nova Pesquisa Mensal de Emprego teve a coleta de dados iniciada em outubro do ano passado. A abrangência permanecerá em seis regiões metropolitanas, mas apenas na área urbana, com exclusão do meio rural, pesquisado anteriormente. Além disso, a população considerada economicamente ativa incluída na pesquisa terá idade a partir de 10 anos, e não 15 anos como anteriormente. "O trabalho a partir dessa idade ocorre na prática na sociedade brasileira e não pesquisamos apenas o que é legalizado", disse a chefe do departamento de emprego e rendimento do IBGE, Angela Jorge. A nova pesquisa também vai revelar pela primeira vez o número de desalentados no País, ou seja, aquelas pessoas que procuraram trabalho ininterruptamente durante seis meses e desistiram da busca por emprego alegando dificuldades no mercado de trabalho.